Yerli otomobil TOGG'da önemli mesafe alındı! 60 yıllık rüyada tarih verildi

Geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtım etkinliğinde, araçların tasarımı otomobil severlerden tam not aldı. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmalarda, projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğu görüldü.

Ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda TOGG tasarımları, Avrupa Birliği, Çin ve Japonya'da tescillendi. Üretim tesisi inşaatı ve bataryalarının üretimi gibi kritik konularda da önemli mesafe alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili'nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.

Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor. Yola çıktığında yüzde 51 olması beklenen araçların yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.