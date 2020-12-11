Yerli otomobil TOGG'da önemli detay!

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Bakan Varank yaptığı konuşmada, yerli otomobil TOGG'la ilgili önemli detaylar paylaştı. Varank ayrıca Türkiye'nin otomobili projesine kulp takmak isteyenlere de çok sert tepki gösterdi.

EKONOMİ 11.12.2020, 23:22 12.12.2020, 00:06
Yerli otomobil TOGG'da önemli detay!

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sırasında  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTürkiye'de heyecanla beklenen yerli otomobil TOGG'la ilgili önemli detaylar paylaştı.



'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ İÇİN VATANLARINA GERİ DÖNDÜLER'

Türkiye'nin otomobilini milletin beğenisine sunduklarını, fabrikanın temellerini attıklarını hatırlatan Varank, "Otomobillerin artık sadece ulaşım aracı olmaktan çıkıp elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG, Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndü." diye konuştu.



'ÇOK AÇIK KONUŞACAĞIM...'

Varank, "Ne yazık ki, bu gayret ve özveriyi hiçe sayıp, Türkiye'nin otomobili projesine kulp takmak için kendilerini komik duruma düşürenler var. 'TOGG'un şu parçası buradan alınıyormuş, bu parçası şuradan alınıyormuş.' diyerek adeta cehaletlerini sergiliyorlar. 'Fikri mülkiyet hakkı nedir?' diye sorsanız, bunlar daha onu bile bilmez. Aslında biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz, teröristlere kök söktüren SİHA'larımız için de 'motoru yerli değil.' diye yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım, bu tavır çok sığ." ifadelerini kullandı.

'BUNLAR ÜRETİM CAHİLİ'

Bakan Varank, elindeki elektronik kontrol ünitesini milletvekillerine göstererek, Kocaeli'de bir firmanın bu kontrol ünitelerini tasarlayıp ürettiğini ve Mercedes'e sattığını bildirdi.

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mercedes kamyonlarında bu Türk malı ürün var. Peki siz başka ülkelerde buna benzer bir tartışmaya şahit oldunuz mu? Mesela Alman parlamentosunda vekillerin 'Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor, yerli ve milli değil, Alman markası değil.' dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları dinlersiniz. Çünkü bunlar üretim cahili, üretim. 'Motor, motor.' diyerek, milletin Meclisinde ülkemizi küçümsemeye kalkanlar, yine bunlar."

#Yerli otomobil TOGG #Yerli Otomobil #TOGG #TBMM Genel Kurulu #Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
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