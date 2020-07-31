Yerli otomobilin şarj altyapısı da hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yerli elektrikli otomobilin şarj altyapısı için çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız" dedi.

EKONOMİ 31.07.2020, 12:38 31.07.2020, 12:42
6
Yerli otomobilin şarj altyapısı da hazırlanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de 2022'de banttan inecek seri üretim ilk yerli otomobilin şarj altyapısının kurulması için Bakanlığın çalışmalara başladığı belirtildi.

Bakan Fatih Dönmez'in ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla bir toplantı yapıldığı belirtilen açıklamada, ülke genelinde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasının masaya yatırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, toplantıda şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların yanı sıra, şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı anlatıldı.

Her 10 araca 1 şarj noktası

Bakan Dönmez, Türkiye’de her bin kişiye 155 araç düştüğünü söyleyerek, "2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız" bilgisini paylaştı.

Dönmez, şarj altyapısının araç piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını anlatarak, konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

"Her türlü gelişmeyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz"

Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin Otomobili ile buluşturacaklarını söyleyen Dönmez, şöyle konuştu:

"Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin önemi daha da artıyor. Akıllı sistemler, yapay zeka ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir değişim yaşıyoruz. Bugün elektriği sadece klasik anlamda tüketici dediğimiz kişi ya da kurumlar tüketmiyor. Tüketici kavramı insan yerine artık nesneleri ve nesnelerin interneti tabanlı bir enerji talebini de oyuncu yapıyor. Günümüzün oyuncuları artık TOGG örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay zeka yazılımları da olabiliyor. TOGG’un her türlü yapay zeka temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları yönlendirecek olması bunun en güzel örneklerinden birisi."

Dönmez, enerjideki dönüşüme yakıt ve teknoloji temelli attıkları adımlarla hazırlandıklarına değinerek, "Enerji politikalarımızı hem üretim-tüketim hem de teknoloji noktasında eşgüdüm halinde yürütüyoruz. Enerji portföyümüzde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını artırarak hem Türkiye’nin enerjisini yeniliyor hem de konjonktürel gelişmelere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturuyoruz. Öte yandan dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her türlü gelişmeyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz. Yerli otomobille ilgili de bu anlamda gereken bütün süreçleri bir araya getirmek için diğer Bakanlıklarımızla da koordineli olarak çalışıyoruz" sözlerini kullandı. 

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı #Yerli elektrikli otomobil #şarj noktası
Yorumlar (0)
38°
açık
Namaz Vakti 31 Temmuz 2020
İmsak 03:52
Güneş 05:29
Öğle 12:44
İkindi 16:33
Akşam 19:49
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25