Yılın son kampanyası FIAT Marfi otomotivde!
Otomotiv sektöründe Kahramanmaraş’ta büyük bir öneme sahip olan FIAT Marfi kampanyalar yapmaya devam ediyor.
EKONOMİ 17.12.2020, 13:41 17.12.2020, 20:44
2020 yılının son ayına özel dev kampanya başlatan FIAT Marfi vatandaşları araç sahibi yapmaya devam ediyor.
Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan FIAT Marfi Satış Müdürü Abdullar Erhan Yenikomşu kampanyalar hakkında bilgiler vererek tüm müşterilimizi mağazamıza bekliyoruz dedi.
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