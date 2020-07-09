Yükselişini sürdüren gram altın 400 lira seviyesini gördü!

Yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altında fiyatlar normalleşme adımlarına rağmen yükseliyor.

Altının onsu 1.807 dolar ile Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu gram altın fiyatlarına da yansıdı.

8 Mayıs'ta 396 lirayla rekor kıran gram altın bu sabah yeniden bu seviyeye çıkarak rekor tazeledi. Gram altın sonrasında alımların devamı ile 400 liraya ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla ve tüm zamanların en yüksek kapanış fiyatı olan 395,9 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 396,2 lira seviyesinde seyretti. Saat 16.39 itibariyle ise 400 lira seviyesine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 658 lira, Cumhuriyet altını da 2.619 liradan satılıyor.