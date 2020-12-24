Yumurta fiyatları artınca bakanlık harekete geçti

Ucuz protein kaynağı yumurta, son günlerde vatandaşların gündeminde.

Fiyatlar adeta tavan yaptı. Yumurtanın tanesi 1 lirayı aştı. 30'lu koli yumurta almak isteyenlerinde 34 lira ödemesi gerekiyor.

YUMURTA FİYATI TAVUĞU GEÇTİ

Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan 2 kiloluk tavuğu bile sollamış oldu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bir yumurta fiyatının 1 lirayı geçmesi, Ticaret Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Bakanlık, yumurta fiyatlarında büyük artış yapan market, bakkal, işletmeleri denetlemeye hazırlanıyor.