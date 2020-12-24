Yumurta fiyatları artınca bakanlık harekete geçti
30’lu bir koli yumurtanın fiyatı 34 liraya çıktı. Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan tavuğu bile solladı. Fahiş fiyatlar, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
EKONOMİ 24.12.2020, 10:10 24.12.2020, 10:15
Ucuz protein kaynağı yumurta, son günlerde vatandaşların gündeminde.
Fiyatlar adeta tavan yaptı. Yumurtanın tanesi 1 lirayı aştı. 30'lu koli yumurta almak isteyenlerinde 34 lira ödemesi gerekiyor.
YUMURTA FİYATI TAVUĞU GEÇTİ
Bu artışla yumurtanın fiyatı, 22 TL’ye satılan 2 kiloluk tavuğu bile sollamış oldu.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bir yumurta fiyatının 1 lirayı geçmesi, Ticaret Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Bakanlık, yumurta fiyatlarında büyük artış yapan market, bakkal, işletmeleri denetlemeye hazırlanıyor.
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