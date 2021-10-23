Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Dün, küresel pay piyasalarında yavaşladığı görülen yükseliş eğilimi sonrası Asya borsaları ve küresel endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bilançolarda artan maliyet baskısının hissedilmesi risk iştahını azaltan etkenlerin başında geldi.

Anlasitler ise bu süreçte yatırımcıların çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak hızlı kararlar vermekten sakınmaları gerektiğini vurguladı.