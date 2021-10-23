Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalarda 3. çeyrek finansal sonuçları risk iştahını beslemeye devam etse de artan maliyet baskıları endişe unsuru olarak gündemdeki yerini korurken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi.

EKONOMİ 23.10.2021, 16:41
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Dün, küresel pay piyasalarında yavaşladığı görülen yükseliş eğilimi sonrası Asya borsaları ve küresel endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bilançolarda artan maliyet baskısının hissedilmesi risk iştahını azaltan etkenlerin başında geldi.

Anlasitler ise bu süreçte yatırımcıların çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak hızlı kararlar vermekten sakınmaları gerektiğini vurguladı.

#Merkez Bankası #faiz #Piyasa #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Gaziantep FK 9 11
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Bandırmaspor 10 18
5. Erzurumspor 9 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2