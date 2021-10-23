Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
Küresel piyasalarda 3. çeyrek finansal sonuçları risk iştahını beslemeye devam etse de artan maliyet baskıları endişe unsuru olarak gündemdeki yerini korurken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi.
EKONOMİ 23.10.2021, 16:41
Dün, küresel pay piyasalarında yavaşladığı görülen yükseliş eğilimi sonrası Asya borsaları ve küresel endeks vadeli işlem kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bilançolarda artan maliyet baskısının hissedilmesi risk iştahını azaltan etkenlerin başında geldi.
Anlasitler ise bu süreçte yatırımcıların çok dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak hızlı kararlar vermekten sakınmaları gerektiğini vurguladı.
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