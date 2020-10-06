Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor! TOKİ'den indirim müjdesi

Bakan Kurum konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun.