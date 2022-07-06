banner86

banner85

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu

Enflasyon farkının maaşlara zam olarak yansımasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin merak ettiği maaşlar ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu.

EKONOMİ 06.07.2022, 11:23
Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu

Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla enflasyon farkını maaşlarına zam olarak alacak milyonlarca memur ve emekli “Memur maaş zam farkları ne zaman ödenecek?” sorusuna yanıt arıyordu. Memur ve emekli zamlı maaşları için ödeme takvimi netleşti.

Memur ve emekli maaşı Temmuz 2022 için yeniden belirlendi. 6 aylık enflasyon farkından doğan maaş zamları memur ve memur emeklisi için yüzde 41,85, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri emekli içinse yüzde 42,35 oldu. Böylece 6 bin 500 TL seviyelerinde olan en düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak. Bununla birlikte yüzde 41,85'lik enflasyon oranı artışının ardından 4 bin 289 TL olan en düşük emekli maaşı ise 6 bin lira dolaylarına yükselmiş olacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

27 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek” dedi.

ZAMLI YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak. Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

BAĞ-KUR emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
 

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

#memur ve emekli #zam
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31