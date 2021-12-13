Zeytinyağı fiyatları, bir ayda en yüksek rakama ulaştı
Türkiye’de bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle zeytinin rekoltesinde düşüş yaşandı. Düşen rekolteye rağmen kalitesi yüksek olan zeytinyağında yaşanan alım fiyatlarındaki artış ise dikkat çekmeye başladı.
EKONOMİ 13.12.2021, 13:53
Özellikle Gıda, kozmetik ve sağlık alanında talebi artan zeytinyağında fırsatçılık ve tağşiş uyarısı gelirken Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmesi hususunda açıklamalarda bulundu.
Zeytinyağı satıcıları ise piyasanın serbest piyasa olduğunu ve her önüne gelenin bu işi yapması nedeniyle zeytinyağının araba sektörüne döndüğü söyledi.
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