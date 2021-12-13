Zeytinyağı fiyatları, bir ayda en yüksek rakama ulaştı

Özellikle Gıda, kozmetik ve sağlık alanında talebi artan zeytinyağında fırsatçılık ve tağşiş uyarısı gelirken Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu zeytinyağı alırken nelere dikkat edilmesi hususunda açıklamalarda bulundu.

Zeytinyağı satıcıları ise piyasanın serbest piyasa olduğunu ve her önüne gelenin bu işi yapması nedeniyle zeytinyağının araba sektörüne döndüğü söyledi.