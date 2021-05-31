Zincir marketlerde reyonlara dikkat!

Serbest piyasada zincir marketler ve küçük esnaflar da aynı ürünler satılsa da ya fiyatları ya da gramajları farklı.

Vatandaşlar en ucuz ürünü alabilmek için market market, reyon reyon gezse de aynı sıkıntıları yaşamaktadırlar.

Her zincir marketlerde reyonlara yazılan yazılarla gözler boyansada vatandaşlar kandırılıyor.

Bir zincir markette aynı gramajda satılan ürün 49,90 iken bir diğer zincir markette 59,90!

Zincir marketler ve küçük esnaflar birbirleriyle rekabet içerisinde olsalar da fiyatlar vatandaşların cebine yansıyor.

Aynı fiyattan satılan bir ürün bir zincir marketin reyonunda 750ml iken diğer zincir marketin reyonunda ise 650ml.

Tüketicilerin gözünü boyayan market reyonlarındaki “aldın aldın” veya “şok kampanya” yazılarına ise aldanan çok.

HABER – ASLIHAN YİNANÇ

MUHABİR – EMRE ATAÇ