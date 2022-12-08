Kahramanmaraş’ta düzenlenen Reel Sektör Perspektifinden Türkiye’nin Katılım Finans Stratejisi Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Engin Aşan ve Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, şehrin gözde mekanı olan Kervanhan tesislerinde çengelle asılan yaklaşık 300 kilo Alpedo Maraş dondurmasını satırla kesti.

“Misafirlerimizi dondurma şovuyla karşıladık”

Program sonrası açıklamalarda bulunan Alpedo-Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Şehrimiz dünyanın en ünlü dondurmasının başkenti olması sebebiyle birbirinden değerli misafirlerimize böylesine bir şov ile karşılamak istedik. Bugün Kervanhan tesisimizi onurlandıran Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Engin Aşan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve kıymetli misafirlerimizi ağırladık. Güzel bir program gerçekleştirildi.”dedi.

Programa MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, genç Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç ve dernek üyeleri de katıldı.