Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı.

Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını Aksu Haber’e değerlendirdi.