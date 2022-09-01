Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı.
Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını Aksu Haber’e değerlendirdi.
Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı.
Aksu Tv Eko-Gündem Yorumcusu Ekonomist Hikmet Gümüşer Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını Aksu Haber’e değerlendirdi.
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