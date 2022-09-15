Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 10.30'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.