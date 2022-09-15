Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 10.30'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 10.30'da 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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