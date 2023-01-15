Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 17,9 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı.

Bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."