Elbistan’da 7 farklı noktada AFAD’a ulaşmak isteyen vatandaşlar için müracat merkezleri oluşturuldu. AFAD’ın oluşturduğu müracat merkezlerinde vatandaşlar taleplerini, ifirazlarını ve başvurularını yapabilecek.

AFAD tarafından oluşturulan müracat merkezlerinin yerleri ise şu şekilde;

1: Güneşli mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı, İş Bankası önü,

2: Hacı Esat Efendi caddesi, Küçükler Ocakbaşı önü,

3: Esentepe mahallesi, 3 nolu sağlık ocağı önü,

4: Yunusemre Mahallesi (saraykent), Migros bahçesi,

5: Yeşilyurt Mahallesi, Memur site kavşağı,

6: Akbayır Mahallesi,

7: Eski belediye binası karşısı.

Vatandaşlar, oluşturulan 7 farklı AFAD müracat noktasında;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespitlerine itiraz,

Defterdarlık tarafından yapılan hasar tepitlerine itiraz,

10 ve 15 bin TL olan yardım paralarıyla ilgili itiraz ve talep,

Enkaz kaldırma konuları,

Konteyner ve çadır talepleri,

gıda ve kıyafet gibi birçok konuda işlemlerini yapabilecek.