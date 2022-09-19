Elbistan’ı yabancı dil kursuyla tanıştıran, Amerikan Kültür Yabancı Dil kursu ilkokul, ortaokul, lise ve aile birleşimleri için %100 öğrenme garantili kurslarını sürdürüyor.

‘Kentte yabancı dil bilmeyen kalmasın’ sloganı ile yolan çıkan Özel Elbistan Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu, İngiltere’de İngilizce eğitimi hizmetiyle de büyük bir imkân sağlıyor.

Çocuk İngilizcesi, genel İngilizce, YKS Dil, YDS-YÖK Dil, IELTS-TOEFL, PROFICIENCY, Mesleki İngilizce kurslarıyla 48 günde İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca ve arapça öğrenme imkânı sunuyor.

Kurslara katılıp başarılı olanlara uluslararası geçerli sertifika verdiklerini belirten işletme sahibi Şahin Zade, 108 yıllık deneyime sahip Amerikan Kültür Yabancı Dil kursunun Elbistan için bulunmaz bir imkân olduğunu söyledi.

Yurtdışına gidenler için A1, A2, B1, B2 ve C1 belgesi verdiklerini de belirten Zade: “Şehrimizde yabancı dil öğretmeye devam ediyoruz. Neden bizim çocuklarımız da diğer şehirlerde yaşayan çocuklar gibi yabancı dil konuşmasınlar. Biz kursumuza katılan herkesi yabancı hocalarımız sayesinde kısa süre içerisinde yabancı dil konuşabilir hale getiriyoruz. Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu’nun tecrübeli yabancı hocaları, kentimizde isteyip te yabancı dil konuşamayan kişi bırakmayıncaya kadar azim ve gayretlerini sürdürecekler” ifadelerini kullandı.

Yabancı hoca ve öğrenciler de Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu sayesinde, yabancı dil öğreniminin yayıldığını söyledi.