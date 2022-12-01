Bitlis’te bir çocuğun kuduz köpek tarafından ısırılması sonucu hayatını kaybetmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından, Elbistan Belediyesi’nce toplanan sokak hayvanları sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.

İlçe merkezinde, park ve bahçelerdeki sahipsiz hayvanlar görevlilerce toplanarak barınağa götürülüp sağlık taramasından geçiriliyor. Kuduz aşıları yapılıyor.

Barınakta yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, barınaktaki iyileştirme ve yenileme çalışmalarının tamamlanarak, sokak hayvanlarına hizmet sunmaya başladıklarını söyledi.

Barınaktaki yavru bir köpeği sahiplenen başkan gürbüz, sokak hayvanları sorununun vatandaşların da destekleriyle çözülebileceğine değindiği açıklamasında şunları söyledi: “Özellikle Bitlis'teki kuduz vakasından sonra ülke genelinde hem Sağlık Bakanlığı hem Tarım Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuyla ilgili yoğun bir çaba sarf ediyor. Bizler de yerel idareler olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda barınaklarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarımızı hızlandırdık. İnşallah barınak ruhsatının alınmasıyla ilgili de altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Yakın zamanda sokak hayvanlarına can dostlarımıza daha iyi ve nitelikli bir hizmet sunacağız. Biz onların sokakta sahipsiz kalmalarını istemiyoruz. Bu amaçla ben şehirdeki tüm gönül dostlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen sahip çıkalım el birliğiyle elimizdeki tüm imkanları da seferber ederek onların yemek bulma zorluklarını aşalım diyorum. Öncelikle biz sokak hayvanlarımızı toparlayacağız. Sağlık kontrollerini yapacağız. Veterinerlik hizmetlerini vereceğiz, kısırlaştırma çalışmalarını yapacağız. Arkasından onların yaşayabilecekleri daha sağlıklı alanlara intikal etmelerini sağlayacağız. Bir taraftan sokak hayvanlarını korurken, diğer taraftan da onların vatandaşlarımıza, özellikle yavrularımıza saldırmalarının da önüne geçmek istiyoruz. Özellikle kuduz vakaları bizleri yerel idareleri tedirgin ediyor. Biz Elbistan'da hamdolsun bugüne kadar herhangi bir vakayla karşılaşmadık. Ama olması da muhtemel bir sorun. Dolayısıyla bu sorunların aşılabilmesiyle ilgili biz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda inşallah sokak hayvanlarını derleyip, toparlayıp barınaktaki hizmetleri de iyileştirip onlara daha nitelikli ve güzel bir hizmet sunmuş olacağız.”