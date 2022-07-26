Elbistan Belediyesi tarafından ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez gerçekleştirilen festival kapsamında, protokol üyelerinin katılımıyla kent merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Daha sonra festivalin düzenlendiği Pınarbaşı Mesire Alanı'na gelen ziyaretçiler, esnaflardan alışveriş karşılığında aldıkları biletler ile hediye çekilişine ve yarışmalara katıldılar.

Ünlü sanatçı haluk levent ve belediye başkanı Mehmet Gürbüz konser öncesi düzenledikleri basın toplantısı Elbistan festivalinin bu yıl daha coşkulu bir şekilde başladığını söyledi.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada: “Haluk beyin Elbistan'a gelmesi bizi çok mutlu etti. Elbistan Festivali bugün Haluk Bey ile başladı. Çok coşkulu bir kalabalık var, yaklaşık yüz binin üzerinde insana şarkı söyleyecek. Elbistan'ın en büyük sosyal etkinliklerinden bir tanesini yapıyoruz. Bölgemizin en iddialı festivallerinden, Türkiye’nin tematik alanda en büyüklerinden bir tanesi. Aşık Mahzuni Şerif’e yakışır bir festival olsun diyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ki konserinin ormanlarda çıkan yangın nedeniyle bu seneye ertelendiğini anımsatan Haluk Levent te : “Şunu söyleyeyim bu konser geçen yıldı, yangınlar başlamıştı, benden önce çıkanlar çıktı ama tam benim günümde bir anda beş on yer yanmaya başlamıştı hatırlarsanız. Biz başkandan rica ettik, başkan da olur dedi ve o ormanlara yanan yerlere karşı takındığı durum bizi çok mutlu etti onura etti. Dedik ki başkanım konseri gelecek yıl yapalım dedik ve geldik. Bunun için de başkana çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Haluk Levent, hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konserde Levent, Aşık Mahzuni Şerif’in türkülerinin de olduğu çok sayıda eser seslendirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan lavanta demetini Haluk Levent’e takdim etti.

Yedi gün sürecek festivalde yarın Velet, Derya Uluğ, 27 Temmuz’da Buray, 28 Temmuz’da Koray Avcı, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Mıles ve 31 Temmuz’da Yavuz Bingöl sahne alacak.