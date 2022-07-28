Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla düzenlenen festival kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda katılımın ücretsiz olduğu konser yoğun ilgi gördü.

Buray sevilen şarkılarının seslendirirken, hayranları da Buray’a eşlik etti. Buray piyasaya yeni çıkan son şarkısını da hayranları için okudu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Buray’a programa katılımından dolayı lavanta buketi takdim etti.

Şarkıcı Buray ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz programda satırla Maraş Dondurması kesip, seyircilere ikram etti.

Sanatçılar kendi eserlerinin yanı sıra bu yıl ki festivalin adına düzenlendiği Aşık Mahzuni Şerif türkülerini de okudu.

Burayla birlikte basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe genelinde yapılan anket sonuçlarına göre şarkıcı ismi belirlediklerini belirterek Buray’ın en çok oy alan isimlerden birisi olduğunu söyledi.

Başkan Gürbüz, Elbistan’a gelen Buray’a yurtdışı seyahatini Elbistan’a yaptığını için teşekkür ediyorum diye espri yaptı.

Buray da açıklamasında, kendi arkadaş grubunun da Elbistan’a gelmesini yurtdışına mı gidiyorsun diye takıldıklarını söyledi.

Buray piyasaya yeni çıkan son şarkısının da büyük beğeni kazandığını belirtti.

Yedi gün sürecek festivalde bu gün Koray Avcı, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Mıles ve 31 Temmuz’da Yavuz Bingöl sahne alacak.