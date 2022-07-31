Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde Demet Akalın, sahne aldı.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konserde Akalın, çok sayıda eseri seslendirdi. Sanatçının şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Programın ardından Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yörede yetiştirilen ve hasadı yapılan lavanta demetini Akalın’a' takdim etti.

Festivalin son gününde bu akşam Demet Akalın, Della Miles ve Yavuz Bingöl sahne alacak.