Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla düzenlenen festival kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda katılımın ücretsiz olduğu konserler büyük ilgi görüyor.

Elbistan Festivalinde sahne alan ünlü sanatçı Koray Avcı, konser alanına at ile geldi. Sanatçının konserini on binlerce kişi izledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren avcı, Aşık Mahzuni Şerif türkülerine de yer verdi.

Belediye başkanı Mehmet Gürbüz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen avcı, Elbistan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e sanata, sanatçıya ve halkının eğlenmesine verdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de “Koray Avcı’yı Elbistan’da görmek bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerine yer verdi:

“Koray beyden önce sahne alan çok kıymetli sanatçılarımız oldu. 500 binin üzerinde bir katılım oldu. Konser alanına atla gelmesi bizler için jest oldu. Elbistan Dulkadiroğlu Devletinin bakiyesi. Dolayısıyla burası devlet başkentliği yapmış bir şehir. Dolayısıyla böyle bir giriş yakıştı. Biz ayın sonunda final yapacağız. Çok kıymetli sanatçılarımızı ağırlayacağız. Elbistan tarihi günlerini yaşıyor. Ben böyle bir heyecanı hemşerilerimle paylaştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.