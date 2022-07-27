Elbistan Belediyesi tarafından ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ikinci kez gerçekleştirilen festival kapsamında, Kendisi de Elbistanlı olan Velet ile Derya Uluğ sahne aldı.

İkinci günün ilk konseri için sahneye çıkan Velet hemşerilerinin sevgi gösterileriyle karşılandı. Şarkılarını seslendiren Velet hayranlarını coşturdu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sanatçıya çiçek takdim etti.

Başkan Gürbüz, alanda bulunan binlerce kişinin Velet’in şarkılarına eşlik ettiklerini belirterek, sonraki yıllarda yapılacak festivallerde de Velet’i görmek istediklerini söyledi.

Kendi memleketinde sahneye çıkmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Velet ise şu ifadelere yer verdi:

“Şu an ne desem nasıl konuşsam, ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi hissediyorum. Ailem burada, Elbistan burada. Ben Elbistan'da sadece doğmadım, Elbistan’da yaşadım ve büyüdüm. O yüzden burasının bende büyük bir parçası var” diye konuştu.

Anne ve babası da sahneye çıkarak Velet’e çiçek takdim etti.

Elbistan’daki festival gecesinin ikinci sanatçısıysa popçu Derya Uluğ oldu. Derya Uluğ da seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz Derya Uluğ’a da lavanta demeti verdi

Sanatçılar kendi eserlerinin yanı sıra bu yıl ki festivalin adına düzenlendiği Aşık Mahzuni Şerif türkülerini de okudu.

Yedi gün sürecek festivalde yarın Buray, 28 Temmuz’da Koray Avcı, 29 Temmuz’da Ali Kınık, 30 Temmuz’da Demet Akalın, 31 Temmuz’da Della Mıles ve 31 Temmuz’da Yavuz Bingöl sahne alacak.