Elbistan Belediyesince ilçe ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla düzenlenen festival kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda katılımın ücretsiz olduğu konser yoğun ilgi gördü.

İlk olarak sahneye çıkan Della Miles, İngilizce ve Türkçe şarkılar okudu. Miles Aşık Mahzuni Şerif’in ‘Dom dom kurşunu’ adlı türküsünü de Belediye Başkanı Mehmet Gürbüzle beraber seslendirdi.

Daha sonra sahne alan Yavuz Bingöl, sevilen türküleri ve Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerinin de olduğu çok sayıda eseri seslendirdi. Hayranları da Bingöl’e eşlik etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Della Miles ve Yavuz Bingöl’e programa katılımlarından dolayı lavanta buketi takdim etti.

Havai fişek gösterileriyle son bulan festivalde bir talihliye de çekilişle otomobil hediye edildi.

Della Miles ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Miles’e festivale katılımı için teşekkür etti.

Uluslararası etkinlik için Della Miles’in önemli bir konuk olduğunu belirten Gürbüz: “Bizim için bugün önemli bir an, Della Miles’le final yapacağız. Görkemli bir şölen hazırladık. Aşık Mahzuni Şerif’e yakışan güzel, estetik ve zarafet dolu bir festival olmasını diliyorum. En görkemli sanatçılarımızı festivalimizin son gününe sakladık. Halkımızın beğeniyle dinleyeceğini temenni ediyorum” diye konuştu.

Della Miles da açıklamasında, Elbistan’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek: “ Ben inanıyorum ki, bütün insanlık için bütün dünyada müzik bir anahtardır ve bu anahtarı açmak için biz buradayız” ifadelerini kullandı.