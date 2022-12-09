Gece saatlerinde ortaya çıkan saldırganlar park, bahçe ve oyun gruplarını ya ateşe veriyor ya da söküyor her türlü zararı veriyor.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan 2022 yılı içerisinde parklara verişen zararın maddi değerinin 2 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Bu yıl içerisinde yapılan sosyal alanlarla beraber 169 oyun grubuna ulaştıklarını belirten Doğan: “İlçemizde maalesef bazı art niyetli kişiler tarafından park ve oyun gruplarımıza zarar veriliyor. Bu yıl içerisinde sadece oyun gruplarımızda 1.7 milyon liralık bir hasar oluştu. Tabi amortisman giderleri hariç, onunla birlikte 2 milyon liralık bir zararımız oluştu. Halkımızdan biraz daha bilinçli davranmalarını, çocuklarımızı kamusal alanlara zarar vermemeleri noktasında uyarmalarını istiyoruz. Biz elimizden geldiğince bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyun alanlarını kullanan çocuklar da gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, oyun alanlarının yakılmasına bir anlam veremediklerini söyledi.