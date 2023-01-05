Elbistan ovasında 2022 yılında 100 bin ton buğday üretimi gerçekleştirilirken, çiftçilere 43 milyon lira gübre ve yakıt desteği sağlandı.

Elbistan Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, 2022 yılında 100 bin ton buğday, 35 bin ton da arpa üretildiğini söyledi.

Üreticilere 43 milyon lira mazot ve gübre desteği sağlandığını belirten Çitil, sözlerini şöyle sürdürdü

Çitil, “Elbistan ilçemiz yaklaşık 1 milyon 25 bin dönüm tarım arazisine sahiptir. Burada tarım arazilerimizin yaklaşık 400 bin tonu arpa ve buğday ekimi yapılmış gerçekleşti. 80 bin dönüm mısır ekimi gerçekleştirildi. Burada 2022 yılında yaklaşık 5 bin 649 çiftçimiz bize ekim yaptığına dair ÇKS başvurusu gerçekleştirildi. Gerçekleştirdi 2022 yılında hububat desteği olarak 43 milyon lira mazot ve gübre desteği verdik. 2022 elde ettiğimiz ürün verilerine baktığımız zaman ilçemizde yaklaşık 100 bin ton buğday, 35 bin ton arpa, 220 bin ton şeker pancarı, 34 bin ton patlak mısır, 17 bin ton da tanelik mısır elde ettik. İlçemizde yaklaşık 90 bin dönüm de kayısı bulunmaktadır. Yaklaşık buradan da 38 bin ton kayısı elde ettik. Elbistan ilçemiz zirai gelirlerin yanında hayvancılıkta da ileri bir noktadadır. Özellikle ilçemizde yaklaşık 30 bin baş besi sığırımız yıllık olarak beslenip kesimi yapılıp, ilçe dışında İstanbul'da, Ankara'da, diğer illerde tüketim gerçekleşir. Yaklaşık olarak 5 bin ton hayvanımızı karkas olarak biz ihraç ediyoruz ilçe olarak. 2023 yılında biliyorsunuz bakanlığımız ÇKS sisteminde bir değişikliğe gitti. Başvurular 9. Ay ile önümüzdeki devam eden yılın altıncı ayına kadar devam ediyordu. Tarım Bakanlığımız bu yıl üç aylık bir sürede ÇKS'ye başvuru öngörüsünde bulundu, tabii biz şaşırmıştık yetişmez diye. Rekor bir rakam elde ettik. 5 bin 800 çiftçimiz üç ay içerisinde başvurusunu yaptı. Biz de bunların girişlerini yaptık. İnşallah 2023’te kazançlı bir yıl olur. Bakanlığımız ilerleyen süreçte çiftçilerimize ürün bazlı çalışma gerçekleştiriyor. Hangi üründen ne kadar ihtiyacımız olduğuna dair şu kadar ekim yapmamız gerekiyor diye bir çalışma yapıyor. İlerleyen süreçte bununla ilgili de bilgilendirme yapacak” ifadelerini kullandı.