Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti ile MHP teşkilat mensuplarının yer aldığı ziyaret programı Elbistan Belediyesi’nde başladı. Ardından Başkan Güngör ve beraberindeki heyet Pınarbaşı mesire alanında meclis üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Hayrettin Güngör programda, Elbistan’da hayata geçen ve planlanan yatırımları içeren “Elbistan 2019’dan 2022’ye” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Burada gerçekleştirilen programın ardından Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Pınarbaşı Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Heyetin sonraki durağı ise tamamlanma aşamasındaki Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi olurken, program mahallelerde devam eden çalışmaların incelenmesiyle noktalandı.

Cumhur İttifakı Türkiye’ye Çağ Atlatan İradedir

Pınarbaşı’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geniş bir projeksiyondan bakıldığında son 20 yılda Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, bölgesinde nasıl güçlü bir aktör olduğunu, birçok çözülemeyecek denilen sorunları çözdüğünü görüyoruz. Altyapıdan, ulaşıma, savunma sanayiden diğer sektörlere Türkiye; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta çağ atladı. Bugün Türkiye; Suriye’de, Irak’ta, Suriye’de, Ukrayna’da mazlumların ve mağdurların umudu, bunlar kolay işler değil. Cumhur İttifakı’nın iki liderinin güçlü Türkiye hedefi isimlerini tarihe altın harflerle kazıyacak. Biz bölgemizde bugün güçlü bir aktörsek bu birliğin ve dayanışmanın, memleket sevdası ve gayretinin sonucudur” ifadelerini kaydetti.

Hizmet İşi, Ekip İşi

Şehir yönetiminin bir ekip işi olduğunu söyleyen Başkan Güngör, “Şehrimizde de biz ortak akla önem veriyor, koordinasyonun, istişarenin gücüne inanıyoruz. Hemşehrilerimizin her birinin fikri bizler için son derece kıymetli. Hamdolsun milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, Habibe Öcal, Cihat Sezal, Sefer Aycan ve rahmetle andığımız İmran Kılıç hocamız hep beraber, bütünlük içinde şehrimize hizmet ettik, ediyoruz. İlde Fırat Görgel başkanımız, Ertuğrul Doğan başkanımız, parti teşkilatlarımız tüm kademeliyle, ilçe başkanlarıyla birlikte 2023 hedeflerimize güçlü adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.

2022’de Elbistan’a 300 Milyon TL Yatırım

Yıl içinde gerçekleşen yatırım miktarına ilişkin bilgi aktaran Güngör, “Şehrimizin her bir yerleşim yerinin, ilçesinin, mahallesinin ihtiyaçlarını biliyoruz. Gelen tüm talepleri bir süzgeçten geçirip, bunları bir plan dâhilinde peyderpey tamamlıyoruz. İlimiz genelinde 2019 – 2021 yılları arasında 1 Milyar TL civarında bir yatırım yaptık. Bu sene 2 Milyar TL’ye yakın bir yatırım öngörüyoruz, üç yıllık rakamı katlıyoruz. Elbistan’da ise üç yıllık sürede 200 Milyon TL’nin üzerindeki yatırım miktarımız bu sene 300 Milyon TL’nin üzerine çıkardık. Bu yatırımların sürekli artmasındaki parola, elimizdeki kaynakları doğru kullanmamız ve sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmamızdır” dedi.

Elbistan’da Ulaşım Hizmet Ağı Daha Konforlu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ilçede yapılan ulaşım yatırımlarına ilişkin rakamları da paylaştı: “Elbistan ilçemizde üç yılda 46 mahalle yolunu yeniledik. Toplamda 55 Milyon TL ile 250 kilometrelik bir asfalt çalışması gerçekleştirdik. Elbistan’da Büyükşehir Belediye’mizin 47 kilometrelik imarlı yolu, 341 kilometre ise mahalle ve grup yolu ağımız var. Toplamda 388 kilometrelik yol ağımızın haricinde 70 kilometre de ilçe belediyemizin yol ağını üstlenmişiz. 18 mahallemizde de 230 bin metrekare parke çalışmasıyla 20 Milyon TL yatırım yapmışız. 3 mahallemizde ise köprü yapıyoruz, bunları da 5 Milyon TL yatırımla hayata geçiriyoruz. Bir süre önce Pınarbaşı Caddesi’ni de 10 Milyon TL yatırımla sıcak asfaltla yeniledik, standardını ve konforunu artırdık. Hemşehrilerimiz Ceyhan Nehrinin bu güzel kaynağına kolayca ulaşım sağlayabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun”

İki Dev Projede Süreçleri Anlattı

Konuşmasında Elbistan’da hayata geçecek Elbistan Besi OSB ve Atık Entegre Tesisi’ne de değinen Başkan Güngör, “Türkiye’de ilklerden biri olan Elbistan Besi OSB kuruluşunu gerçekleştirdik, artık tüzel kişiliği oluştu. Bu faaliyete geçtiğinde 300 işletmenin yer alması, 5 bin hemşehrimize istihdam sağlaması ve 500 Milyon TL’lik bir yatırım gerçekleşmesi öngörülüyor. İlçemizin ve bölgemizin atık sorununu da Katı Atık Entegre Bertaraf Tesisi’mizle çözüme kavuşturmuş oluyoruz. 325 Milyon TL yatırımla hayata geçireceğimiz bu tesis, bölgemizde atıktan doğan çevre kirliliğine kökten çözüm olacak” diye konuştu.

Yeni Yatırımların Müjdesini Verdi

Başkan Güngör Elbistan’a iki yeni yatırımın da müjdesini verdi, “Elbistan hizmet binası ve millet konağı projemizle hemşehrilerimize hem rekreasyon alanı ihtiyacını karşılıyoruz, hem de hizmet alacakları konforlu bir birim kazandırıyoruz. Kral Camii’yi de yeniliyoruz. Müftülüğümüzle görüşmelerimiz sürüyor. Burayı hem bir camii hem de millet konağı halinde külliye olarak dönüştürmüş olacağız. Bunların da ihale sürecine geçiyoruz.”

Elbistan’ın 100 Yıllık Su İhtiyacı Karşılanacak

Konuşmasının satırbaşlarında altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Güngör, “Altyapıda ise buradaki eskimiş hatların yenilenmesi noktasında ihale yaptık. 270 Milyon TL’lik bir yatırımla 320 kilometrelik bir şebeke hattı yenileniyor. Bu aşağı yukarı 1,5 yıl sürecek önemli bir yatırım. Altyapı yatırımları kısa süreli olarak hemşehrilerimizin konforunu azaltsa da, uzun vadede sorunlar yaşamamız adına bunları yenilememiz gerekiyor. İçme suyunda da 600 Milyon TL yatırım bedeli olan Akdere isale hattı için çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar çok ciddi maliyeti olan yatırımlar. Bu proje ilçemizin 100 yıllık su ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Yatırım Miktarı 2 Milyar TL’ye Ulaşıyor

Başkan Güngör yatırımların her geçen yıl arttığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımıza bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Destekleriyle 100 Milyon Avroluk bir kaynak sağladık. Büyükşehirler içinde AB Mülteci Fonu’ndan en çok kaynağı Kahramanmaraş aldı. Bunu da altyapı çalışmalarımıza finansman olarak kullanıyoruz. Yerin altındaki yatırımlar çok görünür değildir. Ama biz görünmeye değil, şehrimize aşkla hizmet üretmeye çalışıyoruz. Sadece bu yıl Elbistan’a 300 Milyon TL’ye yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki 2 yıllık projeksiyonda ilçemize yaptığımız toplam yatırım miktarı Büyükşehir bütçemizin iki katına, 2 Milyar TL’ye ulaşacak” ifadelerine yer verdi.

Dev Proje Tamamlanıyor, Atıksu Sorunu Çözülüyor

Başkan Güngör Elbistan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin test çalışmalarının başladığını da müjdeledi: “Elbistan'ın en az 100 yıllık atıksu arıtma ihtiyacını karşılayacak bu tesisimizi yüzde 80 AB fonu, yüzde 10’luk kısmı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız üstleniyor. Kalan kısmını da Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Tesisimizin yüzde 95’lik kısmı tamamlanmış halde. Aldığımız brifinge göre de Eylül ayı sonuna kadar hizmete açılacağını ifade ettiler. Burası 200 bin nüfusun atık suyunun temizleneceği ve gözbebeğimiz Ceyhan nehrimizin kirliliğinin sıfıra ineceği anlamına geliyor. 330 Milyon TL yatırımla hayata geçen bu yatırım için. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Elbistan Başkan Güngör’e Müteşekkir

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise teşekkürlerini ifade ettiği konuşmasında, “Büyükşehir Belediyemiz her bir yatırımını istişare ve fikir alışverişi ile yapıyor. Elbistan potansiyelinin çok üzerinde bölgesel bir güç olmaya aday bir ilçe. Daha önceki yapmış olduğum görevlerden yola çıkarak söylüyorum, 2 Milyar’a yakın yatırım, hatırı sayılır bir yatırım miktarı. Elbistan’ın en büyük sorunları çevresel ve altyapıya ilişkin sorunlar. Katı atık alanımızın rehabilitasyonu, atık suyumuzun rehabilitasyonu. Hayata geçen projelerle artık bu kirlilik son buluyor. Atıksu Arıtma Tesisi şu an çalışıyor, test çalışmaları yapılıyor. Artık Ceyhan Nehri kirletilmeyecek. Bu yatırımlar hayati derecede önemli, Elbistan olarak Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.