Gerek mimarisi gerekse de bünyesinde bulundurduğu sosyal donatı alanları ile kentte önemli bir ihtiyaca cevap verecek modern bir hizmetle Elbistan’ı buluşturma gayretinde olduklarını belirten Başkan Tıraş, “Kalıcı eser bırakma gayretimizin en güzel örneklerinden birini daha şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Başkan Tıraş, “Kızılcaoba Mahallesi’nde eski askerlik şubesinin bulunduğu alana yapımı planlanan öğretmenevi kompleksi ile ilgili gelen talepler doğrultusunda bir revizyona gidilmişti. Bölgenin en büyük ilçesi konumundaki Elbistan’ımıza yakışan ölçüde bir öğretmenevi olması için 100 olan yatak sayısı 150’ye çıkarılmıştı. Bunun yanında vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek bu kompleksin sadece konaklama için değil sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde dizaynını sağlamış olduk. Yeni öğretmenevimiz, bünyesine eklenen donatı alanlarıyla çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek” ifadelerini kullandı.

‘İhalesinin en kısa sürede yapılmasını bekliyoruz’ diyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Bu tür özel yatırım ve projeler, bir süreç gerektiriyor. İhale aşamasına geldik. Bakanlığımız bu konudaki adımı da önümüzdeki günlerde atacak. Elbistan’ımızın en güzel lokasyonlarından birine şehrin simgesi olacak bir öğretmenevi inşa edilmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığımız, bu önemli projeye yatırım onayı vermişti. İhale süreci ve inşaat için de yaklaşık 15 milyon lira kaynak aktarılmıştı.” şeklinde konuştu.

Öğretmenevinin Elbistan’a kazandırılmasında AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın büyük emeği olduğunun altını çizen Başkan Tıraş, “Sayın Ünal, en başından beri bu projenin her detayı ile yakından ilgilendi. Projenin revizyonu ve yatırım onayı alınması süreçlerini takip etti. İlçemize kazandırılan diğer yatırımlar gibi ‘olmuşken en iyisi olsun’ düşüncesiyle projenin son haline gelmesinde bizlere desteğini hiç esirgemedi. Sayın Ünal’ın, memleketine dair hayallerini gerçekleştirmek için harcadığı mesaiye bizler de şahidiz. Şehrine değer üreten ve Elbistan sevdasını gönlünden hiç eksik etmeyen AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Projedeki emeklerinden dolayı da Elbistan Kaymakamı Sayın Özkan Demir’e teşekkür ederiz” değerlendirmesinde bulundu.