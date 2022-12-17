Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesindeki Afşin Elbistan Linyitleri Kömür Sahasından Çıkarılan Leonarditin Organik Gübreye Dönüştürülmesi Aşamasında Elekten Geçirildiği Sırada, Fosilleşen Kabuğu İl Birlikte Ağırlığı 1 Kilo 612 Gram Eni 17 Cm Boyu 19 Cm Gelen Megalodon Dişi Bulundu.

Bilim İnsanları Megalodon’un 20 Milyon Yıllık Yaşam Serüvenini En Son 3 Milyon Yıl Önce Tamamladıklarını İfade Ediyor.

Yaklaşık 22 Metre Uzunluğunda Yaklaşık 4o Ton Ağırlığına Ulaşıp, 20 İle 40 Yıllık Ömre Sahip Olan Megalodonların Ağzında Bulunan Yaklaşık 276 Dişlerde Sürekli Yenilenme Yaşadıkları Biliniyor. Bu Büyüklükteki Dişin Türkiye’de İlk Olduğu Belirtildi.

Linyit Sahasında Toprak İle Kömür Arasındaki Leonardit Maddesini Alarak Organik Gübre Üretimi Yapan Yavuz Yurtsever Adlı İşletmeci, Leonarditin Elenmesi Sırasında Elekte Fark Ettikleri Taşa Benzer Maddenin Dikkatlerini Çektiğini Belirterek, Yaptıkları Araştırma Sonucunda Maddenin En Son 3 Milyon Yıl Önce Yaşadığı Tahmin Edilen Köpek Balığının Atası Olarak Bilinen Megalodon Dişi Olduğunun Anlaşıldığını Söyledi.