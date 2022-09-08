Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Elbistan ilçesinde bulunan Kışla – Kalaycık – Körücek – Elmalı grup yolu oldu. Bölgedeki birçok mahallenin ulaşımda aktif olarak kullandığı toplamda 28 kilometre uzunluğundaki grup yolu gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmalarıyla baştan uca yenilendi. Çalışmalarla mahallelerin ulaşım konforu ve güvenliği artırıldı.

İlçelerimizin Ulaşım Standardını Artırdık

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta yol bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz kilit parke ve asfalt uygulamalarımızla ilçe merkezlerimizin ve mahallelerimizin ulaşım standardını artırdık. Ulaşım ağımızı geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.