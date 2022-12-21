Elbistan’da 15 Nisan 1991 yılında ilçe merkezinde bayram alışverişi yaptıktan sonra köyleri Karahasanuşağı’na gitmek üzere yola çıktıkları yolcu minibüsünün kırsal Kantarma Köyü girişinde bölücü terör örgütü PKK'lılarca durdurularak, araçtan indirip kurşuna dizip şehit ettiği Mustafa Çetin, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Ahmet Ormancı, Mahmut Güven ve Hüseyin Güven için olayın gerçekleştiği yerde anıt mezar yaptırıldı.

Karahasanlılar Derneğince yaptırılan anıt mezarda Türk bayrağının göndere çekilmesi için tören düzenlendi.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Çitil, dernek yöneticileri ve Karahasanlı vatandaşların katıldığı programda İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılıç tarafından Kuranı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Karahasanlılar dernek temsilcisi Eren Şahin burada yaptığı konuşmada, şehitlerin hatırasının yaşatılması için anıt mezar yaptırdıklarını söyledi.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural törende yaptığı konuşmada şunları söyledi.

Kürtlerin hakkını savunduğunu öne süren Pkk’nın küRtleri öldürmekten geri durmadığına dikkat çeken Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de konuşmasında: “bu acıları yaşamamayı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.