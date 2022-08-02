Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Elbistan ilçesinde muhtelif mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Elbistan’da Yapraklı, Alembey ve Toprakhisar Mahallelerinde gerçekleştirdiği sathi asfalt çalışmalarını tamamladı. Sevdilli – Topallı Mahalleleri arasında ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Elbistan’da Yalakköy, Hasanalili, Dervişçimli ve Günaltı Mahalleleri’nde de temel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt çalışmalarına başlayacak. Gerçekleştirilen çalışmalarla Elbistan’da toplamda 40 kilometre uzunluğundaki mahalle ve grup yolu yenilenecek.

İlçelerin Ulaşım Standardı Artırılıyor

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizin kuzey ilçelerinde yol yenileme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde ilçe merkezlerinin ve kırsal mahallelerin ulaşım standardı artırılıyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından Elbistan’da muhtelif mahallelerde yol yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Elbistan’da toplamda 40 kilometre uzunluğundaki mahalle ve grup yolu baştan uca yenilenecek” ifadelerine yer verildi.

Ulaşım Sorunumuz Büyükşehir’le Son Buldu

Toprakhisar Mahalle Muhtarı Sidar Yıldız, “Uzun süredir devam eden yol sorunumuz vardı. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Hayrettin Güngör Başkanımız da ekiplere talimat verdi ve mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz yenilendi. Gerçekleştirilen çalışmalar mahalle sakinleri tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı. Hayrettin Güngör Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Toprakhisar Mahallesi sakinlerinden İsmail Yıldız ise, “Mahallemize ulaşım sağlayan yolumuz deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Yolumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Gerçekten çok sağlam, kaliteli ve geniş bir yol oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhtarlardan Hizmet Teşekkürü

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yapraklı Mahalle Muhtarı İskender Yılmaz, “Mahallemize ve bölgedeki diğer mahallelere ulaşım sağlayan grup yolumuzun yenilenmesi gerekiyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Ekipler, grup yolumuzda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı. Emeği

geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu. Topallı Mahalle Muhtarı Ahmet Bozkurt, “Hayrettin Güngör Başkanımız sayesinde mahalle yolumuz asfaltla buluştu. Mahallelerimize kazandırdıklarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.