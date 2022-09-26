Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerin yanı sıra sokaklarda da asfalt serimi yapıyor.

Elbistan Belediyesi alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt çalışmasını sürdürüyor.

İlçe merkezinde birçok cadde ve sokaktaki çalışmaları tamamlayan ekipler, Orhangazi mahallesindeki sokakları da sıcak asfalt ile kaplamaya başladı.

Çalışmaları takip eden Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Asfalt kaplaması için alt yapı çalışmalarının tamamlanmasına göre planlama yaptıklarını anımsatan Balta: “Belediye Başkanımızın talimatları ile alt yapı çalışmalarının durumuna göre yaptığımız planlama doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar birçok mahallemizdeki asfalt çalışmamızı tamamladık. Bazı mahallelerimizde kalan sokakları da alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından asfalt ile kaplayacağız. Hiçbir vatandaşımız endişe etmesin, asfaltsız cadde ve sokak bırakmayacağız. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, alt yapı çalışmaları doğrultusunda yaptığımız planlama kapsamında sabırlı bir şekilde beklemektir. Elbistan’da asfaltsız yol bırakmayacağız” ifadelerini kulandı.