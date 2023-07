Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’la beraber ilçedeki oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Kentin gelecekteki konumu ve var olan sorunların çözüm yollarının konuşulduğu programda, uyum içerisinde çalışmayla Elbistan’ın gelişimine yön verilmesi planlandı.

Oda başkanlarıyla yapılan toplantılarda şehrin büyümesi ve geliştirilmesi adına önemli görüş alışverişlerinin yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: “Elbistan'ın tüm oda başkanları, meslek odaları, ticaret odamız, sektörel anlamda ekonomik değer üreten teşkilatlarla bir araya geldik. Burada şehrin büyümesi, gelişmesi, kalkınması, yeni istihdam imkanlarının oluşturulması adına ortak bir akıl üretmeye çalıştık. Zaman zaman toplantılar büyükşehir belediye başkanımızın, milletvekillerimizin de teşrifleriyle daha da zenginleşiyor. Elbistan’da Elbistan milliyetçiliği ve kentin sahip olduğu potansiyelin daha da artırılarak yukarıya taşınması konusunda bir fikir birliği var. Bu bizi umutlandırıyor ve mutlu ediyor. Şehrimiz son dönemlerde ciddi yatırım almaya başladı. özellikle tekstilde dördüncü fabrika gün sayıyor. Bugün yarın açılacak inşallah. Ve her fabrikada da hatırı sayılır bir istihdam sağlıyor. Biz inşallah 2023 yılı sonuna kadar beş bin kişi kapasiteli organize sanayimiz ve onun dışındaki fabrikalarımızda çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Besi OSB’mizle beraber yaklaşık inşallah beş bin kişi de orada istihdam edilir. Toplamda on bin kişi kapasiteye ulaşması halinde Elbistan artık göç veren bir şehir değil, dışarıdan göç alan, insanların istihdam olmak için göçtükleri bir yer haline gelecek. Burada ortak akıl çok önemli. Odalarımızın, sektör temsilcilerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında siyaset kurumu ve yerel idareler odaların uyumlu çalışması halinde ancak istenilen sonuca ulaşabiliyorlar. Bizim bunu Elbistan’da sağladığımızı düşünüyorum. Kıymetli oda başkanlarımız kendi alanlarıyla ilgili sorun ve sıkıntılar varsa ya da yeni gelişmeler varsa bu platformda gündeme getirip tartışıp çözüm arıyoruz. Ben bunun çok güzel, değerli ve sürdürülmesi gereken bir çaba olduğunu görüyorum. Elbistan'da her şey insanımızın daha konforlu ve rahat yaşayabilmesi için olmalıdır. Dolayısıyla bu birlikteliğin de bölgeye örnek olabilecek nitelikte değerli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da: “Elbistan’da STK başkanlarımız ve siyasilerimiz konu Elbistan olduğunda tek vücut halinde oluyoruz. Bizim derdimiz sadece Elbistan. Elbistan’ı nasıl büyütebiliriz, istihdam sorunlarını nasıl aşarız, kentimizi gelecekte nereye taşımalıyız, oda başkanlarımızla bunları konuşuyoruz. Sayın bakanımız Mahir Ünal ve çevre ve şehircilik bakanımızla yaptığımız görüşmelerin neticelerini oda başkanlarımızla paylaştık. Yaptığımız toplantılarda şehrimizi bir adım öteye nasıl götürebiliriz, bunun için nelerin yapılması gerekiyor, meslek odalarının sıkıntıları ve çözüm yollarını konuşuyoruz” diye konuştu.

Oda başkanlarını temsilen konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy da: “Bu toplantılarımız Elbistan’ın sorunları hakkında, imar planı ve değişik sorunlar hakkında ne gibi çözümler üretebiliriz oda başkanlarımızla istişare yapıyoruz. Odalar ve siyasiler olarak Elbistan'a ne gibi faydamız olur ona bakıyoruz. Elbistan'ımız gelişmek mecburiyetinde elimizi taşın altına koymak zorundayız. Göç veren değil göç alan bir şehir konumuna gelmemiz gerekiyor. İnşallah sayın belediye başkanımızla ilçe başkanımızla var olan sorunları çözmeye çalışacağız. Elbistan’daki odalar olarak, kentimizin gelişimi için siyasilerle uyum içerisinde hareket ederek, şehrimizi bir adım öteye taşımanın sorumluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.