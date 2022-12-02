Edinilen bilgiye göre, Elbistan’da Yeşilyurt Mahallesi Lavanta Vadisi üzerindeki yoldan geçmekte olan vatandaşlar BİR otomobilin içerisinde sürücünün hareketsiz bir şekilde durduğunu fark edip, 112’ye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Z.K.’NIN (49) hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından CENAZE Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Z.K.’NIN cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.