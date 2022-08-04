Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Orhangazi Mahallesinde yer alan zahire pazarında esnaf Ç.G., işyerinin önünde bulunan buğdaylarının çalındığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hareket geçti. Kısa sürede şüphelilerin eşkalini belirleyen polis ekipleri, operasyon yaptı. Operasyonda, 6 ton buğday çaldığı belirlenen Ö.Ş. (21) ile O.Y. (19) gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada ise, 5 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, iki adet kurusıkı tabanca, tabanca mermileri, ikametten çalınan laptop bilgisayar ve 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.