Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik önemli bir başarıya imza attı. Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya illerinde örgütlü olarak kaçakçılık suçu işleyen toplam 55 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, 16 şüpheli örgüt üyeliği ve silah satın alma faaliyetleri nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, toplamda ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında; 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet makineli tabanca, 8 adet kurusıkı tabanca, 6.104 adet 9mm tabanca fişeği, 354 adet av tüfeği fişeği, 13 adet tabanca şarjörü, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 5 adet bıçak, 125 gram kubar esrar maddesi, 1 adet balistik yelek bulundu.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.