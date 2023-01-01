Artan maliyetler karşısında Temmuz ayında fiyat artışı yapılan ekmeğe bir zam daha yapıldı. İlçe genelinde daha önce 4 TL’den satılan ekmeğin fiyatı yılbaşı sabahı 5 TL olarak belirlendi.
Elbistan’da Ekmeğe Zam: 5 TL Oldu!
Elbistan’da ekmeğe zam yapıldı. 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 sabahı 5 TL oldu.
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