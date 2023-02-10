Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katkı sunmak için bölgeye giden TBMM'den 63 kişilik ekip, bölgedeki diğer arama kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Elbistan'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin 5. gününde ilçe merkezinde yıkılan bir bina enkazından aldığı sesler üzerine bu bölgede yoğunlaştı.

Zamana karşı yarışan ekipler, termal kamerayla tespit ettikleri Suriye uyruklu 14 yaşındaki Fatma'yı, 104 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardı.

Suriyeli kız çocuğu, ilk müdahalelerin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.​​​​​​​