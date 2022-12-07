Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezinde eğitim gören yetim çocuklar, babalarının anısını, diktikleri fidanlarda yaşatacak.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Lavanta Vadisinde hazırlanan alanda yüzlerce çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Çocuklar, manası yüksek bu çalışma için yüreklerini ortaya koydu. Babaların maneviyatının yüklendiği fidanlar birbiri ardına toprakla bütünleştirildi.

Çocuklarla birlikte fidan diken Yetim Koordinasyon Merkezi Müdürü Fazilet Sevinç, çocukların baba özlemini diktikleri fidanlar ile gidereceklerini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Sevinç: “Türkiye’deki en büyük yetim koordinasyon merkezi olan merkezimizde eğitim gören çok sayıdaki çocuğumuzun babalarının ismine burada ağaç dikimi yaptık, güzel bir hatıra ormanı çalışmamız oldu. Yetim koordinasyon merkezindeki çocuklarımız istedik ki babalarının adına diktikleri fidanları sahiplensinler. İçlerindeki o sevgi akışını bir fidana nakşetsinler. O fidanlar nefes alıp verdikçe inşallah çocuklarımızdaki bu sevgi bağı baba özlemini gideren ormanlar oluşsun istedik. Desteklerinden dolayı Belediye başkanımız sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fidan dikimine katılan çocuklar, diktikleri fidanda babalarının anısını yaşatacaklarını söyledi.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan da, Elbistan Belediyesi olarak yetim çocuklar için çok anlamlı olan bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.