İçişleri Bakanlığınca, "asrın felaketi" olarak nitelenen, depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan'da görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2 mülkiye müfettişi, 1 vali yardımcısı ve 8 kaymakam bölgede yaraların en kısa sürede sarılması için çalışma yürütüyor.

İlçede arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Trabzon ve Samsun büyükşehir belediyelerinin iş makineleriyle yıkılan binaların enkazları kaldırılıyor.

İlçede hayatın normalleşmesi için 40'tan fazla ekibin, şimdiye kadar 42 binanın enkazını kaldırıldığı, 16 binada çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Zorluoğlu, ilçe merkezindeki enkaz kaldırma çalışmalarını inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.

- "Esnafımız bir an önce hayatın normalleşmesini istiyor"

Vali Dağlı, AA muhabirine, Elbistan genelinde depremden zarar gören binaların enkazının kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Ekiplerin şu anda neredeyse her enkazda çalışma yaptığını belirten Dağlı, "Elbistan'da hayatın normalleştirmesi adına yapılacak çalışmalar önemli. Ticarethanelerimizin bir an önce açılması için çalışmalar yapıyoruz. Sanayi sitemizdeki esnafımız çoğunluğu ya iş yerini açtı, ya da açılış çalışmalarını yapıyor. Zincir marketlerimizin pek çoğu açılma çalışmalarına başladı, bazıları açıldı. Esnafımız bir an önce hayatın normalleşmesini istiyor." dedi.

Dağlı, yapılan onarımlarla ilçe genelinin yüzde 98'ine elektrik ve doğalgaz, yüzde 90'ına ise su verildiğini bildirdi.

Depremin ardından halkın büyük bir kısmının yaşadıkları korku nedeniyle Elbistan'dan ayrıldığını anlatan Dağlı, "Vatandaşlarımız normal hayata başlamak üzere, önce evlerinin durumuna bakıyorlar. Evleri az hasarlıysa, bunları onarmak suretiyle evlerine yerleşmeye başlayabilirler. Hayat bu şekilde normalleşmeye devam edecek." diye konuştu.

- "Elbistan'da her 4 binadan biri ağır hasarlı"

Belediye Başkan Zorluoğlu da depremin hemen ardından Elbistan'a yardım etmek için geldiğini, yapılan çalışmalarla ilçenin yaralarının hızlı şekilde sarıldığını ifade etti.

İlçe genelinde her 4 binadan birinin ağır hasarlı olduğunun belirlendiğini aktaran Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Bu kalan üç binanın az hasarlı ve hasarsız olduğunu gösteriyor ki bu da vatandaşlarımızın yavaş yavaş bu hasarsız binalara yerleşmelerine olanak sağlayacak. Süratle enkaz kaldırma çalışması içerisindeyiz. Çok sayıda ekibimizle aynı anda çalışmalarımız sürüyor. Bundan sonra acil yıkılması gereken yapılar var. Tehlike arz eden ağır hasarlı yapıların yüz tanesini belirledik. Bu binaların çöktürme işlemini gerçekleştireceğiz."

- "Onlar da bize güç ve destek veriyor"

Zorluoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Elbistan'da kalıcı konutların yapılacağı yer konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, konutların temellerinin en kısa sürede atılacağını dile getirdi.

Elbistanlıların yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirten Zorluoğlu, "Herkesle sarıldık. Birbirimizle kucaklaştık. Onlar da bizim bu çabalarımızın farkındalar. Buradaki değişimi, dönüşümü, çabayı, gayreti görüyorlar. Onlar da bize güç ve destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, ekiplerin ilçede enkaz kaldırmanın yanı sıra temizlik ve çöp toplama çalışması yaptığını da sözlerine ekledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Elbistan'da yapılan hasar tespit çalışmasında depremden dolayı 811 binanın yıkıldığı, 761 binanın ağır hasarlı, 28 binanın orta hasarlı, 2 bin 146 binanın az hasarlı, 5 bin 333 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmişti.