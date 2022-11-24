Elbistan’da 24 Kasım öğretmenler Günü dolayısıyla Şar dağı eteklerinde “iyi ki varsın öğretmenim” temasıyla hatıra ormanı oluşturuldu.

İlçe milli eğitim müdürlüğünün organizesinde Elbistan Belediyesi ve orman işletme müdürlüğünün destekleriyle Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Server Okur, Chp İlçe Başkanı Tayfun Barış Aslan, Tema Vakfı Temsilcisi Fatma Doğuç, öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla 2 bin 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Öğretmenler Gününde öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturulmasının anlamlı bir davranış olduğuna değinen Kaymakam Hasan Hüseyin Vural: “Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günümüz. Hepimizin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan manevi rehberlerimiz, ilim kaynaklarımız, değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü şimdiden kutluyoruz. Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Onların günlerini kutlamak için bugün milli eğitim müdürlüğümüz, belediyemiz ve tüm kamu kurum kuruluşlarımızla, öğrencilerimizle birlikte burada Elbistan ilçemizde “iyi ki varsınız Ormanı” oluşturmak için burada toplanmış bulunuyoruz. İnşallah hem ilçemizin yeşil alanlarını artırmak, hem de bu vesileyle öğretmenlerimizin değerlerini göstermek için buradayız. İnşallah 2 bin 500 fidanı bugün toprağa kavuşturuyoruz. Ben bugünü düzenleyen milli eğitim müdürlüğümüze ve yardımcı olan kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz var, yine ülkeyi aydınlığa kavuşturan öğretmenlerimize yönelik hain saldırılar var. Şehit olan son öğretmenimizle birlikte tüm şehit öğretmenlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Onları unutmayacağız. Bütün öğretmenlerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir de: “24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, mekanları cennet olsun diyorum. Hayatta olan öğretmenlerimize uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. İki bin beş yüz adet fidanı milli eğitim müdürlüğümüzün öncülüğünde toprakla bugün buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Elbistan için olması gereken yeşillendirmek açısından iyi bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Organizeyi gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de değerlendirmesinde: “Öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Iki bin beş yüz fidanı bugün kamu kurumları, öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin katkılarıyla toprakla buluşturuyoruz. Öğrencilerimizin yüreğine dokunan, ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapan tüm öğretmenlerimizi şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum. Şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizin hatırasına dikeceğimiz bu ormanın, Elbistan'ın orman gelişimine katkı sağlamasını yeşillik anlamında Elbistan'ın ihtiyacı olan bu ihtiyaca bir destek olmasını diliyorum. Burada olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Tema Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuş ta yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Öğretmenler Günü vesilesiyle ilçe milli eğitim müdürümüzün ve Kaymakam Bey'in öncülüğünde böyle bir etkinlik planlandı. Bu tabii ki hem bir öğretmen olarak, hem de bir Tema Vakfı sorumlusu olarak benim için çok gurur verici bir olay. Değerimizin bu şekilde toprağa can vererek toprağı yeşerterek ölçülmesi güzel bir ölçüt diye düşünüyorum. Aynı zamanda şehit öğretmenlerimiz var. Maalesef ki olmamasını diliyoruz ama maalesef şehit öğretmenlerimiz var. Onların da anısına bu etkinliğin düzenlenmiş olması bizim için çok mutluluk verici. İnşallah daha başka etkinliklerde, daha güzel günlerde bir arada olmayı dileriz.”

AK Parti İlçe Başkanı Servet Okur da yaptığı değerlendirmede: “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ağaç dikim programına katılmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Öğretmenler Günü'nü kutluyorum Aynı zamanda şehit öğretmenlerimizi de rahmetle anıyor, gazi kalan öğretmenlerimizi de saygılarımı sunuyorum. Onlara da hürmetlerimi sunuyorum. Bu vesileyle ağaç dikme programına katılmış oluyoruz. Öğretmenlerimizin bu katkılarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız burada, onlara teşekkür ediyorum. Ağaçlandırmadan sonra da bu alanın bakımının yapılıp güzel bir şekilde ormanın Elbistan’ımıza yakışır bir şekilde orman olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.