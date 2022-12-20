Elbistan’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ailelerin eğitilmesi, korunması ve meslek edindirilmesi noktasında büyük önem verdiği aile destek merkezinin ikincisi açılıyor.

Elbistan Belediyesine ait şehit İsrafil kargı parkındaki yetim koordinasyon merkezi yanında inşa edilen binada, aile destek merkezi kurulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile beraber binada inceleme yapan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural: “önemli faaliyetleri icra eden merkezlerimizin sayısını arttırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

“Kaymakamımızla beraber bugün hemen yetim koordinasyon merkezimizin yanındaki inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın toplumun rehabilite edilmesiyle ilgili özellikle sosyal çalışmalarda dezavantajlı grupların desteklenmesi amacıyla yürüttüğü projeler var. Kaymakamlığımız bu anlamda aile bakanlığıyla, eş güdüm halinde Elbistan'ımıza yeni yatırımlar ve tesisler kazandırmak istiyorlar. Biz de yerel imkanlarla elimizdeki tüm olanakları onların hizmetine sunuyoruz. İnşallah arkamda görmüş olduğunuz bina bağışçılarımız tarafından Elbistan Belediyesiyle ortak yapılmış bir bina, onu aile yaşam merkezi haline getirmek adına bir incelemelerde bulunduk. Eğer uygun görülürse, bakanlığa, kaymakamlığımız teklif edecek, projeyi onların da uygun görmesiyle beraber inşallah burada böyle güzel bir tesis yetim koordinasyon merkeziyle beraber birlikte çalışacaklar. Çünkü bir tarafı yetim aileleriyle ilgili rehabilitasyon. Diğer taraf ise dezavantajlı ve dar gelirli vatandaşlarımızın özellikle hanım kardeşlerimizin faydalanabileceği bir tesis olacak. Bu anlamda ben de kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Aile Bakanlığımızın şimdiden vereceği destekler için teşekkür ediyorum. Elbistan'ımıza inşallah 2023 yılında çok daha güzel nitelikli sosyal yaşam alanlarını hep beraber kazandıracağız.”