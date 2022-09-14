Elbistan’da Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yapılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında leonarditten organik gübre üretildi.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Faruk Doğan’ın desteklediği, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Gıda Mühendisi Alparslan Öztürk koordinatörlüğünde yürütülen projede önemli bir mesafe kat edildi.

Deneme üretiminde başarı sağlanan ürünün geliştirilerek kısa süre içerisinde bölge tarımına kazandırılması hedefleniyor.

Proje koordinatörü gıda mühendisi Alparslan Öztürk, dünyanın değişik ülkelerinde kullanımda olan organik ürünü bölge tarımına cazip fiyatlarla sunmak için gayret ettiklerini söyledi.

Türk tarımının kimyasal gübre bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirten Öztürk: “Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Faruk Doğan ile birlikte leonarditten potasyum hümik elde etmeye çalıştık. İlerleyen süreçte istediğim değerleri elde edebilirsek daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Amacımız bunu organik gübre haline getirip, çiftçimize sunmaktır. Ekonomik getirisinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Doğaya ve kullanıcılara zararlı olmadığını düşünüyoruz. Bunun için bu ürünü bölgede yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu ürünü elde etmek için bölgemizde bol miktarda bulunan leonarditi ham madde olarak kullanıyoruz. Bunu belli bir sıcaklık ve sürede çözeltip dinlenmeye alıyoruz ve potasyum hümikimiz kullanıma hazır hale geliyor” diye konuştu.

Üretim çalışmalarını inceleyen Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de yaptığı değerlendirmede: “Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz birlikte bir proje yürütüyor. Bölgemizde bol miktarda bulunan leonarditten çiftçinin kullanabileceği ve verimin ve ürün kalitesinin artışını sağlayacak malzeme üretimi sağlanıyor. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerimiz de aktif bir şekilde çalışıyor. Okul idaremiz üretimde kullanılan aparatın geliştirilmesinde büyük bir gayret sarf etti. Bölge çiftçimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu ürünün kullanılması sentetik gübre kullanımını yok denecek kadar azalacaktır. Türkiye’nin 4. Büyük ovası olan Elbistan’da tarım anlamında bir dönüşüme başlangıç olacağını düşünüyoruz. Projede yer alan ve emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Ayşe Keklik de projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Türk tarımı adına önemli bir üretim yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.