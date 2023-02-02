Elbistan’da beklenen kar dün akşam saatlerinde geldi. İlerleyen saatlerde etkisini artıran yağış, doğayı beyaza bürüdü, kentteki kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
Meteoroloji genel müdürlüğünün günler öncesi yaptığı uyarıları dikkate alarak hazırlıklarını tamamlayan belediye ve kara yoları ekipleri ulaşımın kapanmaması için gayret sarf etti.
İlçe merkezinde Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, şehirler arası yollarda ise kara yolları ekipleri çalışmalarını gece yarısından sonra da devam ettirdi.
Elbistan-Malatya, Elbistan-Nurhak ve Elbistan- Göksun kara yolu ulaşıma açık tutulurken, sürücülere gece saatlerinde zorunlu olmadıkça şehirler arası seyahate çıkmamaları istendi.
Karı eğlenceye çevirenler de oldu. Sokağa çıkan gençler kartopu oynayarak anı eğlenceye çevirdi.
Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, bu yıl 800 ton tuz stoğuyla kar hazırlığını aylar öncesinden tamamladıklarını belirtti.
“yağışın başlamasıyla birlikte ulaşımın aksamaması vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını ve çalışmaların gece boyunca sürdürüleceğini söyledi.