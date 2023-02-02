Bunlar da ilginizi çekebilir

“yağışın başlamasıyla birlikte ulaşımın aksamaması vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını ve çalışmaların gece boyunca sürdürüleceğini söyledi.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, bu yıl 800 ton tuz stoğuyla kar hazırlığını aylar öncesinden tamamladıklarını belirtti.

Karı eğlenceye çevirenler de oldu. Sokağa çıkan gençler kartopu oynayarak anı eğlenceye çevirdi.

Elbistan-Malatya, Elbistan-Nurhak ve Elbistan- Göksun kara yolu ulaşıma açık tutulurken, sürücülere gece saatlerinde zorunlu olmadıkça şehirler arası seyahate çıkmamaları istendi.

İlçe merkezinde Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, şehirler arası yollarda ise kara yolları ekipleri çalışmalarını gece yarısından sonra da devam ettirdi.

Göksun ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Göksun ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Meteoroloji genel müdürlüğünün günler öncesi yaptığı uyarıları dikkate alarak hazırlıklarını tamamlayan belediye ve kara yoları ekipleri ulaşımın kapanmaması için gayret sarf etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.