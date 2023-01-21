Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak cezaevine konuldu.