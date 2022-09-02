Elbistan’da ilkokula yeni başlayan öğrencilerin eşit ve adaletli bir eğitime kavuşması için sınıf ve öğretmenler kura çekimi yöntemiyle belirlendi.

Seçilmiş veya seçilmemişlerden oluşan sınıfların ortadan kaldırılarak eğitimde fırsat eşitliği sunmayı hedeflediklerini belirten milli eğitim müdürü fatih çetin, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla ilçenin eğitim başarısının biraz daha yükseltilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kura çekimi yöntemini Şehit İsrafil Kargı İlkokulundan başlattıklarını belirten Çetin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “ İlkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimizle ilgili hem sınıfların, hem de öğretmenlerin belirlenmesiyle ilgili kura çekimi yaptık. Okul müdürümüzün öğretmen, öğrenci ve velilerimize duyurusunun ardından 247 öğrencimiz sınıflara yaş ve kız erkek dengesi gözletilerek dağıtıldı. Öğretmenlerimiz de manuel olarak tarafımızca dağıtıldı ve eşit ve adaletli bir dağılım gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılında tüm okullarımızda öğrencilerimizin sınıflarının bu şekilde kura ile belirlenmesini istiyoruz. Okullarımızda bir takım sınıfların özellikli sınıflar, seçme sınıflar, bir takım sınıfların da seçilmeyen sınıflar olarak dizayn edilmesini istemiyoruz. Elbistan’da bundan sonra tüm okullarımızın bu şekilde kura çekerek sınıf ve öğretmenlerin belirlenmesini amaçlıyoruz. İnşallah bu kura çekimlerinin sonucunda sınıflar toplumu tamamen yansıtan topluluklar haline gelecek. Ve bu eğitim başarısı anlamında Elbistan'ı yukarılara doğru taşımayı sağlayacak. Okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Velilerimizin de gerçekten bu noktada adaleti benimsemiş olmaları ve bunu kabullenerek Elbistan'a örnek olmalarından dolayı hepsini tebrik edi