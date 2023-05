Depremlerin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinden Elbistan'daki depremzedeler için gönderilen gıda ve kıyafet gibi yardım malzemeleri ilçede görevlendirilen koordinatör valiler ve kaymakamlar tarafından organize edilen 20 depoya konuldu.

Elbistan Koordinasyon Merkezi, depremzedelerin ihtiyacı olan yardım malzemelerinin hızla depremzedelere ulaşması için ilçe genelindeki okullarda sosyal refah marketleri kurdu.

Kent genelinde kurulan çadır kentler ve ilçeye bağlı mahallelerde yaşayan depremzedelerin sıcak yemeğe ulaşması için de Elbistan genelinde 37 aşevi hazırlandı.

Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin de destek verdiği ve kurduğu aşevlerinde, depremzedelerde günde 3 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.

Evleri yıkılan ya da ağır hasar gören bazı Elbistanlılar ise sınıfların yatakhanelere dönüştürülmesiyle yaşamlarını okullarda, spor salonlarında sürdürüyor.

"Marketimizde günlük 32 bin aileye yardım dağıtmaktayız"

Elbistan'da görev yapan koordinatör kaymakam Eyüp Kaykaç, AA muhabirine, depremden saatler sonra İçişleri Bakanlığınca ilçede görevlendirildiğini söyledi.

İlk olarak arama ve kurtarma çalışmalarını organize ettiklerini belirten Kaykaç, iki gün önce enkaz arama ve kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, ilçede hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Elbistan'daki depremzedelere yardım etmek için çok sayıda dernek ve gönüllünün ilçeye geldiğini belirten Kaykaç, "Memleketin her yanından yardım tırları geldi. Onları depo alanlarımızda topladık. İlk etapta 20 depomuzda depoladık. 15 noktada Sosyal Vefa Marketleri'ni kurduk. Bu marketlerde insanlar ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat alabiliyor. Marketimizde günlük 32 bin aileye yardım dağıtmaktayız." dedi.

Kaykaç, Elbistan'ın 79 kırsal mahallesinin bulunduğunu, oluşturulan bir ekip ile her gün mahallere gidilerek depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

"Günlük yaklaşık 60 bin kişiye yemek vermekteyiz"

Depremden sonra ilçede hızlı şekilde aş evlerinin kurulmaya başlandığını anlatan Kaykaç, şunları kaydetti:

"Elbistan'da 37 noktada 7 gün 24 saat hizmet veren aşevleri kurduk. Günde 3 öğün yemeğimizi çıkarıyoruz. Bu milletin ve devletimizin sayesinde inşallah vatandaşlarımız aç da kalmayacak. Yemek noktasında da günlük yaklaşık 60 bin kişiye yemek vermekteyiz. Burada yükümüzün çoğunu tabi ki sivil toplum kuruluşları aldı. Ama onlarda da artık sürecin belli bir kısmında desteğini tamamladıktan sonra devletimiz şu an tamamıyla kontrolü ele geçirdi." diye konuştu.

Kaykaç, Elbistan genelinde depremin ardından ortaya çıkan altyapı eksikliklerinin hızla giderildiğini, ana hedeflerinin ise en kısa sürede ilçede hayatı normale döndürmek olduğunu ifade etti.

Depremin ardından çadır kentlerin kurulduğunu anlatan Kaykaç, "Elbistan'ın 6 noktada çadır kent kurduk. Kuracağımız konteyner kentimizde ilk defa bu pazar günü 320 aile barınmaya başlayacak. Etap etap inşallah yeni binalara yapılana kadar konteyner kentlerde için de banyosu, tuvaleti olan, ısınma ve içme su problemi olmayan alanlar olacak. Kalıcı alanlar olacak. Hedefimiz en geç iki hafta içerisinde herkesi konteyner kentlere almak." dedi.

Kaykaç, hedeflerinin en kısa zamanda kentte insanların normal yaşamlarına dönmesi olduğunu ve bu nedenle tüm ekibin yoğun bir mesai harcadığını dile getirdi.