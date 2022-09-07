Elbistan belediyesi fen işleri müdürlüğü ekipleri yıl başında yapılan planlamalar doğrultusunda ilçe merkezinde yaklaşık 30 kilometre sıcak asfalt kaplaması yaptı.

50 bin ton asfaltın kullanıldığı çalışmalar, planlamalar doğrultusunda sürdürülüyor. Kent genelinde yüzde 85 oranında asfalt kaplaması yapıldı.

Çalışmaların yılbaşında yapılan planlamalar doğrultusunda sürdürüldüğüne belirten fen işleri müdürü Ferhat balta: “Elbistan Belediyesi fen işleri müdürlüğü olarak belediye başkanımızın talimatlarıyla, yıl başında yaptığımız planlama doğrultusunda asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Kızılcaoba mahallesinin Taşoluk mevkiindeyiz. Burasını da tamamladığımızda bir mahallemizde daha asfalt çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu sezon yaklaşık 50 bin ton asfalt üretimi yaptık, bu da farklı yol genişliklerinde yaklaşık otuz kilometre yol anlamına geliyor. Sezon başından beri güneşli, Yeşilyurt, Yunusemre ve Kızılcaoba mahallelerinde çalışma yaptık. Taşoluk mevkiindeki çalışmaları tamamladığımızda Kızılcaoba mahallemizdeki çalışmalar tamamlanmış olacak. Buradan sonra da diğer mahallelerimizde altyapısı tamamlamış eksik kalan yerleri tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda asfalt kaplama çalışmasında yüzde 85 oranını yakalamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışmalarını heyecan ve mutlulukla takip eden mahalle muhtarı kemal üstün de” Kızılcaoba mahallemiz ilçemizin en yoğun nüfusa sahip mahallelerinden birisidir. Elbistan Belediyesi ekiplerimiz yoğun bir tempo ile yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Mahallemizin birçok noktasındaki çalışmalar tamamlandı. Şimdi de Taşoluk Mevkisindeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Elbistan belediye başkanımız Mehmet Gürbüz beye çok teşekkür ediyorum. Mahallemize doğalgaz geldikten sonra asfalt çalışmaları yürütüldü. Belediyemiz ekiplerinden çok memnunuz. Ne zaman arasak fen işleri müdürümüze ve ilgililere kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün personele teşekkür ediyorum” diye konuştu.