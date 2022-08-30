TBMM’de AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile bir araya gelen Elbistanlı muhtarlar mahalleriyle ilgili sorun ve beklentilerini aktardı. Ziyarette AK Parti ilçe başkanı Ahmet Tıraş ve belediye başkanı Mehmet Gürbüz’de hazır bulundu.



AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş programda yaptığı konuşmada, davetinden dolayı Ünal’a katılımlarından dolayı da muhtarlara teşekkür etti. Tıraş konuşmasında, Mahir Ünal’ın bölgeye kazandırdığı yatırım ve hizmetlerin farkında olunduğunu söyledi.

Elbistan muhtarlar derneği başkanı Hayri Kale de konuşmasında, “Geçtiğimiz günlerde Elbistan’da bakanım geldiğinde, işte bunu istemişti. Bakanım demişti ki muhtarlara; gelin Ankara’da sorunlarımızı sıkıntılarımızı bakanlıklar huzurunda çözelim demişti. Biz de sayın bakanımızın davetine icabet ettik. Sorunlarımız sıkıntılarımız dinlenip çözüm üretilecek. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz de konuşmasında Elbistan’ın AK Parti hükümetleri döneminde ve Mahir Ünal döneminde önemli yatırımlar aldığını söyledi.

Muhtarları ağırlayan AK Parti grup başkanvekili Mahir Ünal’a teşekkür eden Gürbüz: “Muhtarlarımızın ve bizlerin talepleri Mahir bey sayesinde anında karşılık buluyor. Taleplerimiz bakanlıklara iletilerek çözüm üretilmesi sağlanıyor. Çok değerli bir imkândır bu. Biz hatırı sayılır destek ve imkânlar aldık. Sayın bakanımızın destekleriyle bunların çok daha artacağını biliyoruz. Biz Elbistan belediyesi olarak 2023 yılını hedef aldık ve 2023 yılında 93 mahallemizin tamamında yapacağımız çalışmalarla eksik ve ihtiyaçlarını gidereceğiz” diye konuştu.

AK Parti grup başkanvekili Mahir Ünal da konuşmasında, bakanlıkları ilgilendiren konuların Ankara’da, büyükşehir, ilçe belediyesi, DSİ ve KASKİ’yi ilgilendiren konuların da Elbistan’da yapılacak toplantıda ele alınacağını söyledi.

Elbistan’ın çok önemli yatırım aldığını belirten Ünal, büyük ihtiyaçların karşılanmasının ardından artık ince işçiliğe geçildiğini söyledi. Şehrin ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından artık mahallelere girilip detay işçiliğinin yapılması aşamasına geçildiğini söyledi.

İşte Ünal’ın konuşmasının satırbaşları: ….

Muhtarlar mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini iletti.

Ünal ve beraberindeki heyet meclisi gezip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhtarların ziyaretiyle ilgili Aksu Habere açıklama yapan Ünal, programa katılanlara teşekkür etti.